Двое пенсионеров погибли при пожаре в одной из квартир в Орле

19 Дек. 11:50 2018-12-19T11:50:24+03:00

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Сегодня ночью, 19 декабря, в Орле в одной из квартир дома на улице Московской случился пожар. На момент прибытия спасателей к месту ЧП из окна на третьем этаже шел дым.

- По имевшейся информации, в квартире могли находиться люди. Пожарные обнаружили тела двух пенсионеров, 80-летнего мужчины и 81-летней женщины, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорела комната с предметами обихода и мебелью. Остальные помещения закоптились. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раз, из них 13 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.