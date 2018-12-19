Двое пенсионеров погибли при пожаре в одной из квартир в Орле
Сегодня ночью, 19 декабря, в Орле в одной из квартир дома на улице Московской случился пожар. На момент прибытия спасателей к месту ЧП из окна на третьем этаже шел дым.
- По имевшейся информации, в квартире могли находиться люди. Пожарные обнаружили тела двух пенсионеров, 80-летнего мужчины и 81-летней женщины, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорела комната с предметами обихода и мебелью. Остальные помещения закоптились. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раз, из них 13 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.
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