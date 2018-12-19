19 Дек. 11:40 2018-12-19T13:00:39+03:00

Орловские чиновники: с нового года в случае систематических нарушений перевозчиков контракты с ними будут расторгаться в одностороннем порядке Фото: Архив "КП"

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В Орле с 1 января 2019 годав случае систематических нарушений перевозчиков контракты с ними будут расторгаться в одностороннем порядке. При этом будут учитываться претензии к тем водителям, кто нарушает ПДД, разговаривает по телефону, курит в салоне. Вопрос об этом обсудили чиновники на прошедшем совещании в городскойадминистрации.

При этом транспортный вопрос продолжает оставаться для орловцев наболевшей темой. Жалобы поступают на маршрут № 17. По словам властей, сейчас два автобуса у перевозчика неисправны. Из-за этого интервалы движения увеличились.

Нарекания жителей вызывает и состояние некоторых остановочных павильонов. Орловцы жалуются на остановочный павильон в районе перекрестка улицы Раздольной и Болховского шоссе. Там нет заездного кармана, а во время оттепели скапливается большое количество воды.

- Все проблемы орловские власти пообещали рассмотреть на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, - сообщает пресс-служба городской администрации.