2018-12-19T11:05:39+03:00
Происшествия

В Троснянском районе Орловской области утонул 57-летний мужчина

Его тело из пруда вытащили спасатели
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Троснянском районе Орловской области утонул 57-летний мужчинаВ Троснянском районе Орловской области утонул 57-летний мужчинаФото: Архив "КП"
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ЧП в Троснянском районе Орловской области произошло накануне днем, 18 декабря. В пруду деревни Сомово утонул 57-летний мужчина.

- Тело орловца было извлечено сотрудниками пожарно-спасательной части № 34, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раз, из них 13 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.

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