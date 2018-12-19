2018-12-19T10:57:28+03:00
Общество

Более 4-х лет проведет в тюрьме водитель, по чьей вине в ДТП под Орлом погибли три человека

Управляя «КАМАЗом», он выехал на встречную и врезался в «Газель»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Более 4-х лет проведет в тюрьме водитель, по чьей вине в ДТП под Орлом погибли три человекаБолее 4-х лет проведет в тюрьме водитель, по чьей вине в ДТП под Орлом погибли три человекаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Орловский суд рассмотрел дело водителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Управляя «КАМАЗом» с прицепом, мужчина нарушил ПДД, выехал на встречную и врезался в «Газель».

- В автомобиле находились сотрудники УМВД по Орловской области. В результате трое погибли, один получил тяжкие телесные повреждения, - сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина свою вину в аварии признал и раскаялся. Принимая это во внимание, а также и то, что водитель возместил потерпевшим часть морального и материального ущерба, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчина будет лишен права управлять автомобилем на 3 года.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В орловской глубинке мужчина заколол ножом собственного брата
Больше 90 килограммов сомнительной икры сняли с реализации в Орле
Новые машины скорой помощи передали орловским областным больницам
В Орле стали известны имена победителей конкурса «Молодые лица города-2018»
Орловские Росгвардейцы привезли серебряную и бронзовую медали с Открытого кубка по служебному единоборству
Андрей Клычков: в 2019 году в Орловской области необходимо ликвидировать очереди в детские сады
Выставка о малой родине откроется в орловской библиотеке Бунина
В Орле разрастается "мусорный" конфликт
Полицейские задержали орловца с полутора граммами синтетического наркотика
150 миллионов рублей получит Орловская область из федеральной казны на ремонт дорог
В Орле на улице Ростовской пожарные тушили склад
Орловский вратарь «Спартака» Александр Селихов поздравил ребят из отделения онкологии с наступающими праздниками
Минувшим днем под Орлом горела фура
Автомобилисты не довольны дорогой на мосту «Дружба» в Орле
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Подозрения орловских активистов о нарушениях при организации сливов воды во дворах по улице Металлургов подтвердила прокуратура
Первый в России Центр обучения и обеспечения техническими средствами реабилитации открылся в Орле
Орловские росгвардейцы подвели итоги уходящего года
Два человека пострадали в столкновении иномарок на трассе под Орлом
Духовный центр «Вятский посад» приглашает орловцев на мастер-класс по лепке ангелочка из глины
За ложный вызов спасателей орловчанка поплатилась административным наказанием