19 Дек. 10:57 2018-12-19T10:57:28+03:00

Более 4-х лет проведет в тюрьме водитель, по чьей вине в ДТП под Орлом погибли три человека Фото: Архив "КП"

Управляя «КАМАЗом», он выехал на встречную и врезался в «Газель»

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Орловский суд рассмотрел дело водителя, по вине которого в ДТП погибли три человека. Управляя «КАМАЗом» с прицепом, мужчина нарушил ПДД, выехал на встречную и врезался в «Газель».

- В автомобиле находились сотрудники УМВД по Орловской области. В результате трое погибли, один получил тяжкие телесные повреждения, - сообщает прокуратура Орловской области.

Мужчина свою вину в аварии признал и раскаялся. Принимая это во внимание, а также и то, что водитель возместил потерпевшим часть морального и материального ущерба, суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчина будет лишен права управлять автомобилем на 3 года.