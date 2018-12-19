19 Дек. 10:33 2018-12-19T10:33:49+03:00

Помощь сотрудники МЧС оказали как в Орле, так и в районах

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Три автомобиля отбуксировали орловские спасатели минувшим днем, 18 декабря. Помощь сотрудники МЧС оказали автомобилистам как в Орле, так и в районах области.

Утром спасатели выезжали в деревню Бонки Свердловского района. Там застряла «Нива».Аналогичный случай произошел на улице Раздольной в Орле. С помощью тягача сотрудники МЧС отбуксировали фуру. Вечером из снежных завалов спасатели доставали иномарку «Шевроле Ланос» на улице Левый берег реки Оки.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раз, из них 13 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.