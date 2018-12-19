При пожаре в тепловом коллекторе на улице Московской в Орле погибли двое
Тела мужчин обнаружили спасатели после приезда на вызов
При пожаре в тепловом коллекторе на улице Московской в Орле погибли двоеФото: Архив "КП"
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В минувший вторник, 18 декабря, в Орле на улице Московской загорелся тепловой коллектор. К моменту прибытия спасателей шло сильное задымление.
- Внутри пожарные обнаружили тела мужчин 35-ти и 52-х лет, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.
В результате пожара тепловой коллектор выгорел изнутри. Причина и размер ущерба устанавливаются.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 23 раз, из них 13 выездов – на ликвидацию возгораний и десять – на различные происшествия.
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