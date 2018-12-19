2018-12-19T09:57:09+03:00
Общество

Имена победителей конкурса Молодые лица города» станут известны в Орле сегодня

Победители получат грамоты администрации Орла и денежные поощрения
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: городская администрацияФото: городская администрация
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Имена победителей конкурса Молодые лица города - 2018» станут известны в Орле сегодня. Церемония состоится в актовом зале Орловского государственного института культуры. Комиссия уже определила самых достойных медиков, добровольцев, ученых, спортсменов, деятелей культуры и искусств города.

Победители получат грамоты администрации Орла и денежные поощрения. На официальной части выступят воспитанники ОГИК с творческими номерами.

Начало церемонии награждения в 15 часов.

Адрес: улица Лескова, 15.

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