19 Дек. 09:38 2018-12-19T09:38:56+03:00

Ярмарочные домики на новогодних праздниках для предпринимателей в Орле будут бесплатными Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Ярмарочные домики на площади Ленина и перед входом в Городской парк на новогодних праздниках в Орле будут бесплатными для предпринимателей. Торговлю организуют с 21 декабря по 14 января.

Конкурсный отбор участников для ярмарки продолжается. Занять места в рождественских домиках смогут мастера и умельцы, занимающиеся ремеслами и народно-художественными промыслами, представители сферы общественного питания.

- Планируется формирование площадки из 8-ми домиков на 24 места для выставки-продажи и проведения мастер-классов ремесленниками, 2-х площадок на площади Ленина из 22 домиков и перед входом в Городской парк из 12 домиков для приготовления и дегустации блюд и напитков. Будут организованы места для торговли игрушками и новогодними сувенирами, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Чтобы принять участие в праздничной торговле, нужно оставить заявку в торгово-промышленную палату по телефонам: 25-53-11, 48-17-21; финансово-экономическое управление администрации Орла по телефонам: 73-16-34, 43-22-73; а также в Управление промышленности и торговли Департамента промышленности и торговли Орловской области: 54-46-33, 54-29-78.