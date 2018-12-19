В ближайшие выходные орловские рыбаки посоревнуются за лучший улов
Участие в областном Чемпионате могут принять все желающие независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда
В ближайшие выходные орловские рыбаки посоревнуются за лучший уловФото: Архив "КП"
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В ближайшие выходные орловские рыбаки посоревнуются за лучший улов. Участие в областном Чемпионате могут принять все желающие независимо от возраста, пола и наличия спортивного разряда.
- Так же допускаются участники в возрасте с 8 до 18 лет в присутствии родителей или сопровождающего их представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность от родителей, - сообщает портал «Орел-спорт».
Команда формируется из трех человек. Одного из них выбирают капитаном. Соревнование проводится в два тура, продолжительность каждого – 2,5 часа.