Сегодня в Орле состоится открытие Центра по обучению инвалидов

19 Дек. 08:56 2018-12-19T08:56:38+03:00

Он станет не только образовательной площадкой, но и местом обеспечения средствами реабилитации

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Сегодня, 19 октября, в Орле состоится открытие Центра по обучению инвалидов. Он станет не только образовательной площадкой, но и местом обеспечения средствами реабилитации.

- Центр предполагает организацию транспортно-логистической системы и оснащение постоянных пунктов выдачи технических средств реабилитации для поставщиков. Планируется создание образовательной площадки для адаптационного обучения маломобильной категории граждан, презентаций передовых разработок в сфере реабилитационной индустрии, повышения квалификации специалистов по реабилитационной работе в социальной сфере, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Центр расположен по адресу: набережная Дубровинского, 60.

Его открытие состоится в 15 часов.