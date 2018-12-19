19 Дек. 08:26 2018-12-19T08:26:53+03:00

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В этом году участие в Губернаторской елке примут 600 юных орловцев. Новогодний праздник для детей пройдет 27 декабря в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН».

- На эти цели в бюджете Орловской области предусмотрено 1,4 миллионов рублей. Участниками праздника станут воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети-инвалиды, дети из многодетных, приемных и опекунских семей, из семей участников вооруженных конфликтов и ликвидаторов последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, больные сахарным диабетом, а также дети, отличившиеся в учебе, творчестве и спорте, - сообщает портал Правительства Орловской области.

Перед новогодней елкой для детей будут работать игровые площадки и творческие мастерские, развлекать ребят будут аниматоры. Для маленьких гостей выступят Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи, а актеры театра имени Тургенева покажут детям спектакль. Елка завершится праздничным обедом и вручением ребятам сладких подарков.