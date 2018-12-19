2018-12-19T07:54:14+03:00
Общество

Конференция по библиотековедению «Денисьевские чтения» открылась в Орле

В программе запланированы круглые столы и мастер-классы с участием исследователей из разных регионов России и Беларуси
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Конференция по библиотековедению «Денисьевские чтения» открылась в ОрлеКонференция по библиотековедению «Денисьевские чтения» открылась в ОрлеФото: Архив "КП"
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Традиционная межрегиональная научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности пятнадцатые «Денисьевские чтения» открылась в Орле в минувший вторник, 18 декабря. Она начала работу в библиотеке Бунина.

Участниками конференции стали около 200 исследователей, в том числе специалисты из Белорусского государственного университета культуры и искусств, Московского государственного лингвистического университета, Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева, Липецкой областной научной универсальной библиотеки, Курской областной научной библиотеки имени Асеева.

В этом году конференция посвящена 185-летию со дня основания Бунинской библиотеки. В двухдневной программе запланированы круглые столы, секции и мастер-классы. Участники обсудят принципы архивной деятельности, современные тенденции развития библиотечно-информационной работы, исследовательскую деятельность библиотек.

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