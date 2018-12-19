Конференция по библиотековедению «Денисьевские чтения» открылась в Орле
Традиционная межрегиональная научно-практическая конференция по библиотековедению, библиографоведению, книговедению и проблемам библиотечно-информационной деятельности пятнадцатые «Денисьевские чтения» открылась в Орле в минувший вторник, 18 декабря. Она начала работу в библиотеке Бунина.
Участниками конференции стали около 200 исследователей, в том числе специалисты из Белорусского государственного университета культуры и искусств, Московского государственного лингвистического университета, Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева, Липецкой областной научной универсальной библиотеки, Курской областной научной библиотеки имени Асеева.
В этом году конференция посвящена 185-летию со дня основания Бунинской библиотеки. В двухдневной программе запланированы круглые столы, секции и мастер-классы. Участники обсудят принципы архивной деятельности, современные тенденции развития библиотечно-информационной работы, исследовательскую деятельность библиотек.