2018-12-18T18:03:06+03:00
Происшествия

В Орле полицейские задержали местного жителя с героином

Внимание правоохранителей орловец привлек своим странным поведением
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле задержали местного жителя с героиномВ Орле задержали местного жителя с героиномФото: Архив "КП"
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В Орле полицейские задержали местного жителя с героином. Внимание правоохранителей орловец привлек своим странным поведением. Мужчину увидели сотрудники ППС при патрулировании в Советском районе города. Он оказался пьян, его речь была невнятна.

- Орловец признался полицейским, что употребил наркотическое вещество, однако от прохождения освидетельствования отказался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Мужчину доставили в отделение полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении. При осмотре в его кармане стражи порядка нашли сверток с наркотиком. После проведения экспертизы оказалось, что орловец хранил при себе 1,78 грамма героина.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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