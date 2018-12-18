В Орле полицейские задержали местного жителя с героином
В Орле полицейские задержали местного жителя с героином. Внимание правоохранителей орловец привлек своим странным поведением. Мужчину увидели сотрудники ППС при патрулировании в Советском районе города. Он оказался пьян, его речь была невнятна.
- Орловец признался полицейским, что употребил наркотическое вещество, однако от прохождения освидетельствования отказался, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Мужчину доставили в отделение полиции, чтобы составить протокол об административном правонарушении. При осмотре в его кармане стражи порядка нашли сверток с наркотиком. После проведения экспертизы оказалось, что орловец хранил при себе 1,78 грамма героина.
В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.