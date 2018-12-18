2018-12-18T16:44:18+03:00
Общество

В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться

Временные ограничения связаны с проведением патриотического форума
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковатьсяВ четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковатьсяФото: Архив "КП"
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В четверг, 20 декабря, в центре Орла автомобилистам запретят парковаться. Временные трудности будут связаны с проведением молодежного патриотического форума «Мы за единую и сильную Россию. На крыльях мечты».

Так, с 6 утра и до 7-ми вечера стоянка транспорта будет ограничена на улице Пролетарская гора от дома № 1 до площади Ленина по стороне академического театра имени Тургенева. Исключения составят лишь автомобили участников форума.

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