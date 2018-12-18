В четверг в центре Орла автомобилистам запретят парковаться

18 Дек. 16:44 2018-12-18T16:44:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря, в центре Орла автомобилистам запретят парковаться. Временные трудности будут связаны с проведением молодежного патриотического форума «Мы за единую и сильную Россию. На крыльях мечты».

Так, с 6 утра и до 7-ми вечера стоянка транспорта будет ограничена на улице Пролетарская гора от дома № 1 до площади Ленина по стороне академического театра имени Тургенева. Исключения составят лишь автомобили участников форума.