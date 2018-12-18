Наряды полиции возьмут под охрану места массовых новогодних мероприятий в Орле
О безопасности во время новогодних праздниках в Орле поговорили чиновники на заседании антитеррористической комиссии. Оно состоялось сегодня, 18 декабря, в городской администрации.
- Места проведения всех новогодних мероприятий будут взяты под охрану нарядами полиции. Правоохранители будут дежурить также у исторических памятников и культовых сооружений, - отметил начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Орлу Денис Павлов.
Кроме того, на мероприятиях с участием детей будут дежурить пожарные и спасатели. Проверке подвергнутся и стационарные места продажи пиротехники. Отдельное внимание уделят выявлению несанкционированной торговли петардами и салютами.
В этом году массовые новогодние мероприятия пройдут в Орле на более чем 150 городских площадках.