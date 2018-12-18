2018-12-18T16:29:52+03:00
Общество

В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений

Школы, гимназии и лицеи она не затронет
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: пресс-служба городской администрацииФото: пресс-служба городской администрации
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В Орле обсудили реорганизацию учебных учреждений. На сегодняшнем рабочем совещании в городской мэрии речь зашла о том, каких образовательных организаций она коснется, а какие обойдет стороной.

Так, начальник управления образования Александр Шатохин рассказал, что предусмотрена реорганизация до 1 января 2019 года 10 дошкольных образовательных учреждений и 6 учреждений дополнительного образования, которые находятся друг от друга в шаговой доступности, путем присоединения более мелких заведений к более крупным.

- «Эта реорганизация никоим образом не ущемляет права детей и их родителей. Не изменится порядок приема детей в учебные заведения, не пострадает содержание заведений и качество образовательных услуг», - отметил Александр Шатохин.

Добавим, что вопрос реорганизации школ, лицеев и гимназий не рассматривается. Так что орловцам не стоит доверять слухам об этом.

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