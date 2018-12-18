2018-12-18T15:23:22+03:00
Общество

Кубок КВН от Госавтоинспекции разыграли орловские старшеклассники

Это игра для школьников прошла уже в пятый раз
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УМВД России по Орловской областиФото: УМВД России по Орловской области
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Орловские старшеклассники приняли участие в Кубке КВН от Госавтоинспекции. Игра для школьников состоялась уже в пятый раз. Но в этом году конкурс решено было расширить, из рамок города он вышел в область. В игре приняли участие 6 команд: «Бэшки» из лицея № 4 города Орла, «Реал Бодрит» из гимназии № 19, «Юбилей» из 50-ой школы, «Семки» из школы № 52, «Двойная сплошная» из 2-ой школы поселка Нарышкино и «Регион 57» из Кромской СОШ.

- Тема игры каждый год остается прежней – безопасность дорожного движения. В этот раз весело и находчиво шутить на актуальные темы командам предстояло в трех конкурсах: «Приветствие», «Разминка» и «СТЭМ», - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На суд строгому жюри команды представили и шутки над плохими дорогами, переполненными маршрутками и блондинками за рулем. Участники показали не только хорошее знание ПДД, но и умение тонко пошутить над проблемами безопасности.

Кубок КВН УГИБДД 2018 года достался команде «Юбилей» из школы № 50 города Орла. Все команды получили сладкие подарки от спонсоров и организатора мероприятия.

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