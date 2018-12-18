18 Дек. 14:15 2018-12-18T14:21:01+03:00

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Орел почти готов к празднованию Нового года и Рождества. Сейчас в городе дорабатываются последние штрихи в украшении.

50 ярмарочных домиков уже смонтированы. Торговля в них развернется с 21 декабря по 14 января. В этом году домики будут располагаться на площади Ленина, у входа в Городской парк, возле кинотеатра «Победа» и гостиницы «Салют». После их монтажа домики украсят лапником и новогодними игрушками. Также их подключат к электросети.

Рождественские домики возле кинотеатра "Победа"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Рождественские домики у гостиницы "Салют"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Ярмарочные домики на центральной площадиФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Площадь ЛенинаФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Рождественские домики у входа в Городской паркФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

- Обустройство ледового катка почти завершено. В данный момент ведется его заливка. Новогодняя ель уже украшает центральное место проведения праздничных мероприятий. Елки появились и у театра «Свободное пространство», и у Орловского городского центра культуры, и на площади Мира. Такие же поставят на бульваре Победы и возле администрации Северного района, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Елка у театра "Свободное пространство"Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Главная ельФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

В этом году на пересечении улиц Полесская и Тургенева, а также у гостиницы «Салют» появятся световые фонтаны. В Городском парке установят световые арочные туннели. Там на входе уже возвели горку для катания.

Украшать улицу Ленина продолжают орловцы. На деревьях появились украшения, сделанные своими руками. Планируется обустроить линейную подсветку по всей пешеходной зоне.

Новогоднее украшение от художественной школыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ