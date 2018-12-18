Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторине
Опрос о главном документе проводят полицейские на сайте регионального УМВД
Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на викторинеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Знания об истории российского паспорта проверят орловцы на тематической викторине. Опрос о главном документе проводят полицейские на сайте регионального УМВД.
- Викторина была размещена в формате онлайн-опроса в день Конституции Российской Федерации, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.
Ответив на предложенные вопросы, орловцы смогут не только проверить свои знания, но и узнать интересные исторические факты. Кроме того, участников викторины познакомят со знаковыми этапами паспортной системы.