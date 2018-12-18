2018-12-18T12:37:22+03:00
Общество

На Орловщине обсудили итоги реализации программы по развитию сельских территорий

За год на нее потратили более миллиарда рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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В Орле подвели предварительные итоги реализации региональной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Этот вопрос чиновники обсудили на минувшем аппаратном совещании в областной администрации.

Всего на эту программу в 2018 году было выделено более одного миллиарда рублей. Средства были направлены на улучшение жилищных условий орловцев. На выделенные деньги было построено и приобретено более тысячи квадратных метров жилья в сельской местности. 18 семей получили социальные выплаты.

- На развитие сети спортивных сооружений направили 11 миллионов рублей. Построены 3 спортплощадки в Колпнянском, Троснянском, Краснозоренском районах, - сообщает пресс-служба облправительства.

Часть средств ушла на развитие газификации и водоснабжения в орловских селах. В рамках программы был также построен фельдшерско-акушерский пункт в селе Никольское Свердловского района.

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