2018-12-18T18:06:10+03:00
Общество

Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей

Приносить сюрпризы для ребят может каждый желающий в центры соцобслуживания
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Орловцы подарят новогодние подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуациии социально опасном положении, детям-инвалидам, многодетных и малоимущих семей. Приносить сюрпризы для ребят может каждый желающий в центры социального обслуживания населения. Они есть в каждом городе.

Кроме того, в преддверии Нового года и Рождества во всех районах области будут организованы концерты, чаепития, утренники, новогодние балы, праздничные дискотеки, рождественские посиделки, конкурсы и спортивные игры. Тяжелобольных детей инвалидов поздравят на дому. Им вручат новогодние подарки Дед Мороз и Снегурочка.

Адреса центров соцобслуживания Орловской области можно узнать на сайте Департамента соцзащиты, опеки и попечительства Орловской области.

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