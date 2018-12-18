Орловцы подарят новогодние подарки детям из трудных семей
Орловцы подарят новогодние подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуациии социально опасном положении, детям-инвалидам, многодетных и малоимущих семей. Приносить сюрпризы для ребят может каждый желающий в центры социального обслуживания населения. Они есть в каждом городе.
Кроме того, в преддверии Нового года и Рождества во всех районах области будут организованы концерты, чаепития, утренники, новогодние балы, праздничные дискотеки, рождественские посиделки, конкурсы и спортивные игры. Тяжелобольных детей инвалидов поздравят на дому. Им вручат новогодние подарки Дед Мороз и Снегурочка.
Адреса центров соцобслуживания Орловской области можно узнать на сайте Департамента соцзащиты, опеки и попечительства Орловской области.
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