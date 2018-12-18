Орловскую пенсионерку обокрал ее собутыльник

18 Дек. 11:51 2018-12-18T11:51:08+03:00

7 тысяч рублей вытащил из ее кармана знакомый, когда женщина пошла провожать его после застолья

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Кражу денег в Троснянском районе Орловской области раскрыли полицейские. В очередном эпизоде преступления фигурировал алкоголь.

Трое местных жителей распивали спиртные напитки. После застолья одна из них, пенсионерка, пошла провожать своих гостей. По дороге женщина поскользнулась. Ее знакомый, помогая встать, достал из карманы пожилой женщины 7 тысяч рублей.

- Пропажу пенсионерка заметила только спустя время и обратилась за помощью в полицию. В результате была установлена причастность знакомого женщины к краже денег. Мужчина сознался в хищении и пояснил, что успел потратить часть суммы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

В отношении 37-летнего жителя Троснянского района было возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.