2018-12-18T11:12:58+03:00
Звезды

Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»

Премьера состоится уже на этой неделе, 20 декабря
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
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В стенах театра «Свободное пространство» состоится премьера детского спектакля «Как у зимы лютой сердце появилось». Показ новой постановки пройдет на этой неделе, 20 декабря.

По сюжету сказки Лютая Зима задумала страшное колдовство, от которого и свирепые разбойники, и хитрая Баба-Яга, и смелые влюбленные не смогут спастись. Остановить бессердечную герои смогут только объединившись.

- Как договориться скомороху с атаманом, а колдунье с красной девицей? Как избежать ловушек Зимы Лютой и не превратиться в кусок льда? Вы узнаете об этом, посмотрев сказку, - рассказали артисты театра.

Режиссер сказки - Сергей Пузырев.

Начало постановки в 11 утра.

Билеты в кассах театра.

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