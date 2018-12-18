Орловский театр «Свободное пространство» запускает новый детский спектакль «Как у зимы лютой сердце появилось»
В стенах театра «Свободное пространство» состоится премьера детского спектакля «Как у зимы лютой сердце появилось». Показ новой постановки пройдет на этой неделе, 20 декабря.
По сюжету сказки Лютая Зима задумала страшное колдовство, от которого и свирепые разбойники, и хитрая Баба-Яга, и смелые влюбленные не смогут спастись. Остановить бессердечную герои смогут только объединившись.
- Как договориться скомороху с атаманом, а колдунье с красной девицей? Как избежать ловушек Зимы Лютой и не превратиться в кусок льда? Вы узнаете об этом, посмотрев сказку, - рассказали артисты театра.
Режиссер сказки - Сергей Пузырев.
Начало постановки в 11 утра.
Билеты в кассах театра.
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