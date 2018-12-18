В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем
На минувшей неделе, 14 декабря, в православной гимназии-интернате города Болхова состоялся большой праздник. Поздравить его воспитанников с наступающим Новым годом приехали росгвардейцы.
Сейчас в интернате проживают 28 ребятишек из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы поддержать детей и подарить им заботу и любовь, росгвардейцы подарили ребятам подарки и показали новогодний спектакль.
- В этом им помогли актеры орловского Культурно-спортивного центра поселка Биофабрика. Красочное интерактивное представление порадовало всех, и воспитанников, и наставников. Дети танцевали, смеялись, водили хороводы и рассказывали стихи, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.
- Эти минуты радости бесценны. Это лучшая благодарность за ваше доброе дело! – отметила поступок правоохранителей директор интерната Татьяна Балашова.