В гости к воспитанникам орловского интерната приехали росгвардейцы с подарками и спектаклем

18 Дек. 10:19 2018-12-18T10:19:22+03:00

Сейчас там проживают 28 детишек из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

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На минувшей неделе, 14 декабря, в православной гимназии-интернате города Болхова состоялся большой праздник. Поздравить его воспитанников с наступающим Новым годом приехали росгвардейцы.

Сейчас в интернате проживают 28 ребятишек из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Чтобы поддержать детей и подарить им заботу и любовь, росгвардейцы подарили ребятам подарки и показали новогодний спектакль.

- В этом им помогли актеры орловского Культурно-спортивного центра поселка Биофабрика. Красочное интерактивное представление порадовало всех, и воспитанников, и наставников. Дети танцевали, смеялись, водили хороводы и рассказывали стихи, - сообщает пресс-служба Росгвардии по Орловской области.

- Эти минуты радости бесценны. Это лучшая благодарность за ваше доброе дело! – отметила поступок правоохранителей директор интерната Татьяна Балашова.