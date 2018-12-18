2018-12-18T10:09:23+03:00
Происшествия

В орловской глубинке сгорел гараж с двумя автомобилями

Причина пожара – аварийный режим работы электропроводки
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В минувший понедельник, 17 декабря, спасатели боролись с пламенем в Ливенском районе Орловской области. Здесь в селе Успенское пожар вспыхнул в гараже.

К моменту прибытия огнеборцев на место ЧП, здание уже полыхало открытым пламенем. Огонь грозил перекинуться на строящий рядом жилой дом и хозяйственную постройку.

- В результате пожара гараж выгорел на площади 70 квадратных метров. Сгорели находившиеся внутри гаража два легковых автомобиля, марки которых устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области

Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Обошлось без пострадавших, размер ущерба устанавливают эксперты.

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