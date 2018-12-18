18 Дек. 10:00 2018-12-18T10:00:16+03:00

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В связи с грядущими праздниками, орловцам напомнили о запрете дарения подарков госслужащим. По закону даже самый безобидный подарок может быть расценен как взятка.

Согласно антикоррупционному законодательству РФ, исключение составляют подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями, со служебными командировками и другими официальными мероприятиями. В любом другом случае это может создать конфликт интересов и повлечь ответственность, вплоть до увольнения из-за утраты доверия и уголовной ответственности.

- Также стоит воздерживаться от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных, работ, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды должностному лицу запрещено, - сообщает пресс-служба орловского облсуда.