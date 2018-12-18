Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики
По традиции на турнире будет кросс, спринт и общий старт
Фото с сайта "Орел-спорт"
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Призы Деда Мороза разыграют орловские ориентировщики 30 декабря. Турнир по традиции примет урочище «Медведевский лес». По традиции на соревнованиях будет три дисциплины. В их числе кросс, спринт и общий старт.
- К участию допускаются спортсмены коллективов физкультуры, спортклубов, учебных заведений, общеобразовательных школ, СШ, СШОР, а также спортсмены, участвующие лично в нескольких возрастных категориях, - сообщает портал «Орел-спорт».
Начало мероприятия в 13 часов.