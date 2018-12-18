18 Дек. 08:47 2018-12-18T08:47:58+03:00

Их вручат ребятам 20 декабря после музыкального спектакля

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Артисты театра «Свободное пространство» собирают подарки для воспитанников орловских детских домов и школ-интернатов. Ежегодная акция «Рождественский подарок» уже стартовала.

Все сюрпризы ребятам вручат 20 декабря на новогодней елке. Она пройдет после музыкального спектакля «Как у зимы лютой сердце появилось».

Выступить в роли Деда Мороза и подарить детям немного волшебства может каждый желающий. Сладкие подарки принимаются на служебном входе театра каждый день с полудня до 6-ти часов вечера.

Адрес: площадь Карла Маркса, 2.