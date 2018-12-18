2018-12-18T08:26:14+03:00
Общество

Вывоз плодородных почв, обнаруженный орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор

Слои грунта сняли ранее вблизи балки «Непрец»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Вывоз и перевозку плодородных почв вблизи балки «Непрец», обнаруженные орловскими общественниками, подтвердил Росприроднадзор. Рейд на территорию уникального памятника природы активисты провели на этом месте в октябре текущего года. Тогда глубина выбранного грунта составляла два метра на общей площади не менее 100 квадратных метра.

- Эта ситуация недопустима. Здесь произрастают редкие и реликтовые растения. Это одно из немногих уцелевших местонахождений луговых степей протяженностью около 6 километров. По склонам на поверхность выходят коренные породы, девонские известняки. Важно, что вывоз был приостановлен, - отметили общественники.

Сейчас в отношении лиц, которые вывезли землю с балки, возбуждены дела об административном правонарушении.

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