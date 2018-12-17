2018-12-17T16:41:13+03:00
Общество

Почти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарства

В 2018 году на препараты льготникам было потрачено свыше 680 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Почти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарстваПочти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарстваФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Почти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарства. Этот вопрос обсудили чиновники на заседании в областном правительстве. В 2018 году на препараты льготникам было потрачено свыше 680 миллионов рублей.

- Для своевременного и оперативного обеспечения пациентов при необходимости проводится перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими организациями и аптеками. Отпуск лекарств осуществляется через 37 пунктов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Однако федеральных средств на обеспечение местного населения лекарствами не хватает. Сейчас 15 рецептов находятся на отсрочке. По словам властей, они обеспечиваются в рамках состоявшихся закупок, поставок препаратов и путем перераспределения.

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