17 Дек. 16:41 2018-12-17T16:41:13+03:00

В 2018 году на препараты льготникам было потрачено свыше 680 миллионов рублей

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Почти 64 тысячи орловчан получают бесплатные лекарства. Этот вопрос обсудили чиновники на заседании в областном правительстве. В 2018 году на препараты льготникам было потрачено свыше 680 миллионов рублей.

- Для своевременного и оперативного обеспечения пациентов при необходимости проводится перераспределение лекарственных препаратов между медицинскими организациями и аптеками. Отпуск лекарств осуществляется через 37 пунктов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Однако федеральных средств на обеспечение местного населения лекарствами не хватает. Сейчас 15 рецептов находятся на отсрочке. По словам властей, они обеспечиваются в рамках состоявшихся закупок, поставок препаратов и путем перераспределения.