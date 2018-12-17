2018-12-17T16:12:23+03:00
Общество

Автодорогу «Орел-Ефремов» отремонтируют в грядущем году

Она является одной из основных региональных дорог, и ее протяженность составляет 143 километра
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Автодорогу «Орел-Ефремов» отремонтируют в грядущем году.Она является одной из основных региональных дорог, и ее протяженность составляет 143 километра. Дорога проходит по территориям Орловского, Залегощенского, Новосильского и Новодеревеньского районов, а также выводит на тульскую трассу.

Напомним, проект по реконструкции дороги «Орел-Ефремов» за федеральный счет находился в стадии реализации с 2003 года. Часть работ выполнили в 2004 году, часть в 2006-м. В 2016 году ввели в эксплуатацию после ремонта автодорогу на участке «Хомутово - Красная Заря -Судьбище» протяженностью 14 километров.

- В настоящее время уже завершены все конкурсные процедуры на реконструкцию участка автодороги протяженностью 6,8 километров. Контракт на сумму более 570 миллионов рублей заключен с АО «Орелдорстрой». В этом году предприятие приступит к реализации намеченных планов, - сообщает пресс-служба облправительства.

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