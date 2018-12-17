2018-12-17T15:54:15+03:00
Происшествия

Двое орловцев стали жертвами телефонных мошенников

Представившись работниками банка, неизвестные узнали все данные их карт
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Двое орловцев стали жертвами телефонных мошенниковДвое орловцев стали жертвами телефонных мошенниковФото: Архив "КП"
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На минувших выходных двое орловцев стали жертвами телефонных мошенников. На их номера телефонов позвонили неизвестные люди. Представившись сотрудниками банка, они выудили у владельцев все необходимые данные пластиковых карт и сняли с них деньги.

- Один из граждан лишился более 74 тысяч рублей, второй – порядка 10 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

По факту мошенничеств были возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ. Спекулянтов разыскивает полиция.

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