2018-12-17T15:30:11+03:00
Общество

Семь комиков выступят в Орле на «Чистом стендапе»

Слушателей ждет добрый юмор без мата
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото организаторовФото организаторов
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Семь комиков-наблюдателей выступят в Орле на «Чистом стендапе». Комедийный вечер состоится в конце декабря в Центре своевременного искусства.

- Слушателей ждет доза настоящего юмора без использования матерной лексики и пошлости. Будут добрые шуткидля людей и от людей, - сообщили организаторы.

Программа состоится 29 декабря в 8 вечера.

Для всех желающих вход свободный.

После стендапа гостям обеспечат музыку, чай и общение.

Адрес: типография «Труд», 4 этаж.

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