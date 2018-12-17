Семь комиков выступят в Орле на «Чистом стендапе»
Слушателей ждет добрый юмор без мата
Фото организаторов
Изменить размер текста:
Семь комиков-наблюдателей выступят в Орле на «Чистом стендапе». Комедийный вечер состоится в конце декабря в Центре своевременного искусства.
- Слушателей ждет доза настоящего юмора без использования матерной лексики и пошлости. Будут добрые шуткидля людей и от людей, - сообщили организаторы.
Программа состоится 29 декабря в 8 вечера.
Для всех желающих вход свободный.
После стендапа гостям обеспечат музыку, чай и общение.
Адрес: типография «Труд», 4 этаж.