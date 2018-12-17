Советский Новый год орловцы вспомнят, посетив выставку в краеведческом музее

17 Дек. 13:57 2018-12-17T13:57:05+03:00

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В среду, 19 декабря, орловцы смогут вспомнить советский Новый год, посетив тематическую выставку в краеведческом музее. В экспозиции «Новогодние огни приглашают в сказку» будут представлены новогодние открытки, фотографии, елочные игрушки и украшения, советские Деды Морозы, флажки и многое другое.

- Атмосфера выставки позволит взрослым посетителям вспомнить свое советское детство, а современным детям узнать, какими были новогодние праздники и зимние каникулы несколько десятилетий назад, - подметили организаторы.

Навеют приятные воспоминания орловцам и детские книги с новогодними сказками. Также на выставке будут сделаны фотозоны, где можно будет сделать памятные снимки. После открытия выставки всех гостей будет ждать мастер-класс.

Открытие запланировано на 14 часов.

Адрес: улица Гостиная, 2.