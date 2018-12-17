2018-12-17T12:12:45+03:00
Общество

Память о подвиге 146 орловских ветеранов отметили Красными звездами

Знаки установили на домах и квартирах героев в рамках патриотической акции
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта администрации ОрлаФото с сайта администрации Орла
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В Орле на минувшей неделе, 14 декабря, завершилась патриотическая акция «Дом со звездой». Она стартовала 5 августа в честь 75-летия освобождения Орловской области от немецко-фашистских захватчиков и 30-летия вывода советских войск из Афганистана.

В рамках акции с 9 ноября 146 героев отметили Красными звездами. Памятные знаки устанавливали на квартирах и домах ветеранов, а также на домах орловцев, которые пожелали увековечить память о своем родственнике-герое войны.

В проекте приняли участие учащиеся школ, молодежные и ветеранские организации. Они взяли шефство над ветеранами, на дома, которых закреплены звезды.

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