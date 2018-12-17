2018-12-17T11:26:07+03:00
Происшествия

Неправильное использование печи стало причиной пожара в бане под Орлом

Огонь мог перекинуться на рядом стоящие постройки
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В минувший вечер воскресенья, 16 декабря, в поселке Змиевка Орловской области загорелась баня. ЧП произошло на улице Интернациональной.

К моменту прибытия спасателей из-под крыши шел дым. Была угроза распространения огня на рядом стоящие хозяйственные постройки.

- В результате пожара сгорела и обрушилась кровля бани, выгорело помещение парилки. От огня спасены две хозпостройки, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По словам спасателей, причиной пожара могло стать нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 34 раза, из них 16 выездов – на ликвидацию возгораний и 18 – на различные происшествия.

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