Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «На крыльях мечты»
Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «Мы за единую и сильную Россию. На крыльях мечты». Он пройдет 20 декабря на сцене академического театра имени Тургенева.
- Данный Форум проводится для выявления социально активной, талантливой молодёжи, повышения её профессиональной и творческой компетенции, содействия раскрытию потенциала молодёжи Орловщины в получении знаний и навыков для самореализации, - сообщает пресс-служба орловского облсовета.
Участниками форума станут молодые учёные, новаторы и изобретатели. В их числе будут специалисты по формированию здорового образа жизни, представители волонтёрских движений, предприниматели, творческие работники, члены молодёжных организаций и движений.
Мероприятие начнется в 15 часов.
Адрес: площадь Ленина, 2.