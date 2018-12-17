2018-12-17T11:02:09+03:00
Общество

Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «На крыльях мечты»

Мероприятие пройдет 20 декабря на сцене театра Тургенева с участием молодых ученых и изобретателей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облсоветаФото с сайта облсовета
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Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «Мы за единую и сильную Россию. На крыльях мечты». Он пройдет 20 декабря на сцене академического театра имени Тургенева.

- Данный Форум проводится для выявления социально активной, талантливой молодёжи, повышения её профессиональной и творческой компетенции, содействия раскрытию потенциала молодёжи Орловщины в получении знаний и навыков для самореализации, - сообщает пресс-служба орловского облсовета.

Участниками форума станут молодые учёные, новаторы и изобретатели. В их числе будут специалисты по формированию здорового образа жизни, представители волонтёрских движений, предприниматели, творческие работники, члены молодёжных организаций и движений.

Мероприятие начнется в 15 часов.

Адрес: площадь Ленина, 2.

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