Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «На крыльях мечты»

17 Дек. 11:02 2018-12-17T11:02:09+03:00

Мероприятие пройдет 20 декабря на сцене театра Тургенева с участием молодых ученых и изобретателей

Изменить размер текста: A A

Орловская молодежь покажет свои таланты на патриотическом форуме «Мы за единую и сильную Россию. На крыльях мечты». Он пройдет 20 декабря на сцене академического театра имени Тургенева.

- Данный Форум проводится для выявления социально активной, талантливой молодёжи, повышения её профессиональной и творческой компетенции, содействия раскрытию потенциала молодёжи Орловщины в получении знаний и навыков для самореализации, - сообщает пресс-служба орловского облсовета.

Участниками форума станут молодые учёные, новаторы и изобретатели. В их числе будут специалисты по формированию здорового образа жизни, представители волонтёрских движений, предприниматели, творческие работники, члены молодёжных организаций и движений.

Мероприятие начнется в 15 часов.

Адрес: площадь Ленина, 2.