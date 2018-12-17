2018-12-17T10:49:11+03:00
Происшествия

В Орле два человека пострадали в столкновении иномарок

Не разъехались «Дэу» и «Митсубиси»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В минувшее воскресенье, 16 декабря, в Орле столкнулись две иномарки: легковая «Дэу» и внедорожник «Митсубиси». В дорожно-транспортном происшествии два человека получили травмы.

Авария произошла около семи часов вечера.

- Водитель автомобиля «Дэу-Нексия» двигался по улице Московской со стороны площади Мира в направлении улицы Герцена. В районе дома № 29 на регулируемом перекрестке с переулком Новосильским произошло столкновение с автомобилем «Мицубиси-Паджеро», который следовал со встречного направления, осуществляя поворот налево, в переулок Новосильский, - обрисовали ситуацию в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Водитель и пассажир «Дэу» получили травмы. Их доставили в больницу, однако госпитализация не понадобилась.

Всего же на территории Орловщины за прошедшие выходные было зарегистрировано 38 ДТП. Из них с пострадавшими – три.

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