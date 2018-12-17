2018-12-17T10:48:03+03:00
Происшествия

В одно из сел Орловской области спасатели выезжали на тушение хозпостройки

Пожар возник из-за неправильного использования электрооборудования
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В одно из сел Орловской области спасатели выезжали на тушение хозпостройкиВ одно из сел Орловской области спасатели выезжали на тушение хозпостройкиФото: Архив "КП"
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ЧП в селе Сосково Орловской области произошло в воскресенье, 16 декабря. На улице Советской загорелась хозяйственная постройка.

К моменту прибытия спасателей постройка горела изнутри. Была угроза распространения огня на рядом стоящий жилой дом.

- В результате пожара строение выгорело внутри по всей площади – 12 квадратных метров, прогорела кровля, - сообщает ГУ МЧС России по Орловской области.

По предположениям специалистов, пожар мог случиться из-за нарушения правил безопасности при использовании электрооборудования. Размер ущерба устанавливается. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 34 раза, из них 16 выездов – на ликвидацию возгораний и 18 – на различные происшествия.

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