Конный двор в Вязках приглашает орловцев в гости к Деду Морозу

17 Дек. 10:35 2018-12-17T10:37:40+03:00

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Череда новогодних событий, интересных и детям и взрослым, стартует на Орловщине уже в ближайшие дни. Один из необычных способов провести предпраздничные дни весело и интересно предлагает конный двор в деревне Вязки: здесь для гостей подготовили новогоднюю программу с участием четвероногих актеров.

Утренники, объединенные названием «В гости к Деду Морозу» начнутся в грядущее воскресенье, 23 декабря, всего их состоится шесть.

- В программе четвероногие актеры, волшебные перевоплощения, яркие эмоции! Также все желающие смогут покататься на лошадях и пони, - рассказали организаторы.

Приятным бонусом станет цена входного билета – он обойдется в триста рублей.

Подробности можно узнать по телефону 8 (910) 267 87 08.

КОГДА, ГДЕ?

Орловский р-н, д. Вязки

23, 28,29, 30 декабря и 3,4 января

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