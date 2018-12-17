Конный двор в Вязках приглашает орловцев в гости к Деду Морозу
Череда новогодних событий, интересных и детям и взрослым, стартует на Орловщине уже в ближайшие дни. Один из необычных способов провести предпраздничные дни весело и интересно предлагает конный двор в деревне Вязки: здесь для гостей подготовили новогоднюю программу с участием четвероногих актеров.
Утренники, объединенные названием «В гости к Деду Морозу» начнутся в грядущее воскресенье, 23 декабря, всего их состоится шесть.
- В программе четвероногие актеры, волшебные перевоплощения, яркие эмоции! Также все желающие смогут покататься на лошадях и пони, - рассказали организаторы.
Приятным бонусом станет цена входного билета – он обойдется в триста рублей.
Подробности можно узнать по телефону 8 (910) 267 87 08.
КОГДА, ГДЕ?
Орловский р-н, д. Вязки
23, 28,29, 30 декабря и 3,4 января
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