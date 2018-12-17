На трассе «Орел-Тамбов» автоледи на легковушке улетела в кювет

17 Дек. 10:11 2018-12-17T10:11:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 16 декабря, на автодороге «Орел-Тамбов» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Автоледи на отечественной легковушке улетела в кювет.

Авария случилась в третьем часу дня минувшего выходного. Женщина за рулем «Лады Гранта» ехала со стороны Орла в направлении районного центра Ливны. В какой-то момент она потеряла контроль над авто.

- Водитель допустила опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В аварии травмировалась сама автоледи и несовершеннолетняя пассажир заднего сиденья. Оба госпитализированы.