2018-12-17T10:11:30+03:00
Происшествия

На трассе «Орел-Тамбов» автоледи на легковушке улетела в кювет

В ДТП пострадал 15-летний ребенок
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В воскресенье, 16 декабря, на автодороге «Орел-Тамбов» произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Автоледи на отечественной легковушке улетела в кювет.

Авария случилась в третьем часу дня минувшего выходного. Женщина за рулем «Лады Гранта» ехала со стороны Орла в направлении районного центра Ливны. В какой-то момент она потеряла контроль над авто.

- Водитель допустила опрокидывание автомобиля в правый кювет по ходу движения, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В аварии травмировалась сама автоледи и несовершеннолетняя пассажир заднего сиденья. Оба госпитализированы.

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