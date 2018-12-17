2018-12-17T10:03:13+03:00
Происшествия

На орловской трассе снегоуборочный грузовик столкнулся с легковушкой

Водитель легкового автомобиля получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

В прошедшую субботу, 15 декабря, на трассе под Орлом снегоуборочный «КАМАЗ» не поделил проезжую часть с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы.

Авария произошла на Северном подъезде к Орлу. Примерно в половине пятого вечера водитель за рулем снегоуборщика ехал в направлении областного центра со стороны Москвы.

- При начале движения и перестроении влево он допустил столкновение с транспортным средством «Хендай Акцент», который следовал слева попутно, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

В итоге водителя легковушки доставили в областную клиническую больницу на «скорой». После осмотра врачом, он был отпущен на амбулаторное лечение.

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и области 2018»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24