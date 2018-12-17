На орловской трассе снегоуборочный грузовик столкнулся с легковушкой
В прошедшую субботу, 15 декабря, на трассе под Орлом снегоуборочный «КАМАЗ» не поделил проезжую часть с легковой иномаркой. В результате ДТП водитель легковушки получил травмы.
Авария произошла на Северном подъезде к Орлу. Примерно в половине пятого вечера водитель за рулем снегоуборщика ехал в направлении областного центра со стороны Москвы.
- При начале движения и перестроении влево он допустил столкновение с транспортным средством «Хендай Акцент», который следовал слева попутно, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
В итоге водителя легковушки доставили в областную клиническую больницу на «скорой». После осмотра врачом, он был отпущен на амбулаторное лечение.
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