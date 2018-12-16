На будущей неделе в Орле похолодает

СЕГОДНЯ 10:54 2018-12-16T10:54:03+03:00

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С понедельника, 17 декабря, в Орле начнет понижаться температура. В ночное время столбики термометров опустятся до отметки в -16 градусов.

Как сообщает Росгидрометцентр, в подельник в Орле от -13 ночью до -10 днем, переменная облачность и небольшой снег. Ветер юго-восточный, 3 м/с.

Во вторник, 18 декабря, холоднее: -16 -12 градусов, переменная облачность без осадков, ветер восточный 3 м/с.

В среду, 19 числа, ночью также -16, днем до -10 градусов. Небо будет затянуто облаками, ожидается небольшой снег.

20 числа, в четверг, в темное время суток -14, в светлое -10 градусов. Ветер будет дуть с востока со скоростью 2 м/с, облачность переменная, небольшой снег.

В конце недели ожидается небольшое повышение температуры: в пятницу до -8 градусов. Ветер сохранит направление и скорость, переменная облачность и небольшой снег. В субботу же, 21 декабря, уже до -6 ниже нуля.