2018-12-16T10:40:48+03:00
Общество

Полицейские рассказали орловским призывникам о вреде наркотиков

Молодым людям рассказали о вреде запрещенных веществ и ответственности за наркопреступления
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской областиФото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
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Встреча полицейских и будущих солдат состоялась в рамках акции «Призывник». Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД рассказали молодым людям о всех негативных последствиях наркопреступлений.

Мероприятие прошло на сборном пункте областного центра.

- Полицейские напомнили молодым орловцам о вреде наркотических веществ различных видов и недопустимости их употребления. Также призывникам рассказали об ответственности военнослужащих за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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