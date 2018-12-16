Полицейские рассказали орловским призывникам о вреде наркотиков

16 Дек. 10:40 2018-12-16T10:40:48+03:00

Молодым людям рассказали о вреде запрещенных веществ и ответственности за наркопреступления

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Встреча полицейских и будущих солдат состоялась в рамках акции «Призывник». Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД рассказали молодым людям о всех негативных последствиях наркопреступлений.

Мероприятие прошло на сборном пункте областного центра.

- Полицейские напомнили молодым орловцам о вреде наркотических веществ различных видов и недопустимости их употребления. Также призывникам рассказали об ответственности военнослужащих за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.