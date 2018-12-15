Орловцы поговорили об информационной безопасности на молодежном форуме
В нем приняли участие около 300 студентов вузов и колледжей
Фото с сайта городской администрации
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Орловцы поговорили об информационной безопасности на молодежном форуме, который состоялся в минувшую пятницу, 14 декабря. В нем приняли участие около 300 студентов вузов и колледжей.
- Целью форума было выявить значимость социальных сетей в жизни молодежи, а также их влияние на жизнь молодых людей, - сообщает пресс-служба мэрии.
На форуме выступили эксперты по информационно-коммуникационным технологиям. Специалисты приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. По завершении форума всем участникам показали документальный фильм о противодействии терроризму «Один на один». Студенты обсудили его с продюсером Дмитрием Щербановым.