2018-12-15T07:23:48+03:00
Общество

В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018»

Конкурсная комиссия отсмотрела 105 заявок
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
Изменить размер текста:

В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018». На заседании в городской администрации конкурсная комиссия рассмотрела 105 заявок в 14 номинациях.

Лучших нужно было отобрать среди спортсменов, деятелей искусства, медиков, преподавателей, журналистов и добровольцев. Самыми востребованными стали номинации «Свет знаний» за достижения в педагогической деятельности, «Альма-матер» для тех, кто достиг высот в учебной деятельности и научно-исследовательской работе и «Мастер настроения» за выдающиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, кинематографии.

- В состав жюри вошли сотрудники администрации Орла и добившиеся успехов в разных сферах деятельности специалисты-профессионалы. Эксперты признались, выбрать победителя с каждым годом все сложнее, каждый конкурсант достоин победы, - сообщает пресс-служба мэрии.

Обладателей звания «Молодые лица города — 2018» озвучат 19 декабря на торжественной церемонии награждения. Она состоится в концертном зале ОГИК по адресу: улица Лескова, 15. Все победители получат грамоты и денежные премии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцы поговорили об информационной безопасности на молодежном форуме
Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафа
В Орле разыскивают 16-летнего подростка
«Лидером военно-патриотического движения Орловщины» стал 18-ый лицей
Орловское предприятие задолжало работникам больше 600 тысяч рублей
За полтора часа орловские полицейские отыскали угнанный автомобиль
Труппы орловских театров показали представление в честь Года театра в России
FitchRatings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Перед новогодней ночью в Орле ограничат движение транспорта
В храме на Наугорском шоссе в Орле совершат чин освещения крестов и колоколов
Под Орлом столкнулись УАЗ и Камаз
22 декабря в Орле пройдет большая вечера со старинными играми и танцами
В Орле на месте котлована для строительных нужд в микрорайоне Зареченский образовалась свалка
Орловчанка лишилась водительских прав из-за постановки на учет в наркодиспансере
В Орле полицейские задержали местного жителя с более полграмма героина
Орловский учебный театр «Диагональ» приглашает на спектакль «Волшебная сила»
В Орле одна маршрутка «догнала» другую
Орловским священникам рассказали о противопожарной безопасности
Орловское предприятие «сэкономило» больше 16 миллионов рублей на налогах
Орловская «Спецавтобаза» испытывает серьезные трудности
Орловцев познакомят с работой поискового отряда «Лиза Алерт»
Орловский кикбоксер Владислав Туйнов успешно завершил сезон 2018 года
Строительство православного прихода в Северном районе Орла обсудят на публичных слушаниях