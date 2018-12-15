2018-12-15T07:23:48+03:00
Общество

В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018»

Конкурсная комиссия отсмотрела 105 заявок
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта городской администрацииФото с сайта городской администрации
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В Орле определили победителей конкурса «Молодые лица города — 2018». На заседании в городской администрации конкурсная комиссия рассмотрела 105 заявок в 14 номинациях.

Лучших нужно было отобрать среди спортсменов, деятелей искусства, медиков, преподавателей, журналистов и добровольцев. Самыми востребованными стали номинации «Свет знаний» за достижения в педагогической деятельности, «Альма-матер» для тех, кто достиг высот в учебной деятельности и научно-исследовательской работе и «Мастер настроения» за выдающиеся заслуги в области литературы, музыкального, исполнительского, хореографического, театрального искусства, кинематографии.

- В состав жюри вошли сотрудники администрации Орла и добившиеся успехов в разных сферах деятельности специалисты-профессионалы. Эксперты признались, выбрать победителя с каждым годом все сложнее, каждый конкурсант достоин победы, - сообщает пресс-служба мэрии.

Обладателей звания «Молодые лица города — 2018» озвучат 19 декабря на торжественной церемонии награждения. Она состоится в концертном зале ОГИК по адресу: улица Лескова, 15. Все победители получат грамоты и денежные премии.

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