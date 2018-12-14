Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафа
В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафаФото: Архив "КП"
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За публичное оскорбление представителя власти в отношении орловца возбудили уголовное дело. Преступление он совершил, будучи пьяным.
- В присутствии посторонних граждан мужчина в грубой устной нецензурной форме оскорбил сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, - сообщает прокуратура Орловской области.
Орловец свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.