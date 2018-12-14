2018-12-14T17:19:01+03:00
Общество

Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафа

В отношении мужчины возбудили уголовное дело
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Оскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафаОскорбив сотрудника полиции, орловец заплатит 20 тысяч рублей штрафаФото: Архив "КП"
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За публичное оскорбление представителя власти в отношении орловца возбудили уголовное дело. Преступление он совершил, будучи пьяным.

- В присутствии посторонних граждан мужчина в грубой устной нецензурной форме оскорбил сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих должностных обязанностей, - сообщает прокуратура Орловской области.

Орловец свою вину признал и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.

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