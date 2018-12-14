2018-12-14T16:40:41+03:00
Общество

В Орле разыскивают 16-летнего подростка

Он ушел из Кризисного центра поселка Знаменка и не вернулся
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле разыскивают 16-летнего подросткаВ Орле разыскивают 16-летнего подростка
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В Орловской области разыскивают без вести пропавшего 16-летнего подростка Кирилла Савинского. На этой неделе, 11 декабря, мальчик ушел из Кризисного центра поселка Знаменка и не вернулся.

Особые приметы: короткие русые волосы, серо-зеленые глаза, на запястье левой руки татуировка «FuTure». Во время ухода подросток был одет в черную болоньевую куртку, серые спортивные штаны, красную бейсболку, темные кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о без вести пропавшем, просят незамедлительно сообщить по телефону дежурной части поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 22-23-01 или 8 (995) 086-50-51.

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