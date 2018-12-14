2018-12-14T16:12:03+03:00
Общество

«Лидером военно-патриотического движения Орловщины» стал 18-ый лицей

Ко Дню Героев Отечества состоялось награждение победителей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта облправительстваФото с сайта облправительства
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Лицей №18 был признан победителем областного конкурса «Лидер военно-патриотического движения Орловщины». Ко Дню Героев Отечества во Дворце пионеров имени Гагарина состоялось торжественное награждение дипломами и памятными знаками победителей и призеров.

- Конкурс проводился Департаментом образования Орловской области совместно с Общественным Советом ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов при Губернаторе Орловской области, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

Второй стала Стрелецкая средняя общеобразовательная школа Орловского района, 3 место присудили Орловскому техникуму агротехнологий и транспорта. Кроме того, по итогам конкурса наградами отметили более 70 учащихся школ, членов детско-юношеских организаций Орловской области «Российское движение школьников» и «Юнармия».

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