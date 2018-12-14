Орловское предприятие задолжало работникам больше 600 тысяч рублей

14 Дек. 15:42 2018-12-14T15:42:14+03:00

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В Орле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам предприятия. По данным регионального СК, «Орловский мелькомбинат» задолжал сотрудникам больше 660 тысяч рублей.

Стало известно, что с июля по ноябрь текущего года руководство предприятия не выплачивало зарплату работникам в полном объеме.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы),- сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, в том числе изучается бухгалтерская документация. Расследование уголовного дела продолжается.